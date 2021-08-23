Автомобилист сбил девушку на велосипеде на Бухарестской

Место ДТП на Бухарестской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Место ДТП на Бухарестской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипеда. К месту аварии прибыли машина реанимации.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 23 августа, у дома № 94 по Бухарестской улице. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель за рулем Volkswagen Polo сбил на «зебре» девушку, которая переезжала проезжую часть на велосипеде. На фото видно, что у иномарки смят передний бампер и пробито ограждение.

Пострадавшая девушка-велосипедист, очевидно, от сильного удара вылетела на трамвайные пути. Ей оказывают помощь прохожие и водитель трамвая.

На место происшествия прибыла машина реанимации и сотрудники ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петроградской набережной велосипедист угодил под колеса легкового автомобиля.