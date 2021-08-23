В Таврическом саду завершилась реставрация моста

В Таврическом саду завершилась реставрация моста
Реставрация моста в Таврическом саду завершена. Фото: пресс-служба CПб ГБУ «Мостотрест»

Мост в Таврическом саду, который является объектом культурного наследия федерального значения, полностью отремонтировали. Ремонт занял несколько месяцев.

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» завершили начатые в апреле работы по обновлению 4-го Таврического моста, который построили еще в 1793 году.

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, работы включали в себя пескоструйную чистку, укрепление швов и покраску.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оранжереи Таврического сада превратят в общественное пространство. На территории более 28 тысяч квадратных метров на Потемкинской улице появятся кинозалы, образовательные площадки и зоны для детей.

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