Оранжереи Таврического сада планируют реконструировать раньше срока

Оранжереи Таврического сада планируют реконструировать раньше срока
Ввод объекта должен состоятся через четыре года. Фото: orangery-spb.ru

Оранжереи Таврического сада превратят в общественное пространство. На территории более 28 тысяч квадратных метров на Потемкинской улице появятся кинозалы, образовательные площадки и зоны для детей. Об этом заявил председатель Комитета по инвестициям Роман Голованов.

В Северной столице прошло совещание по вопросу реконструкции оранжерей Таврического сада. Инвестору предоставили землю и объекты. Теперь он проектирует, позже начнется строительство. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В начале этого года заключили концессионное соглашение с Фондом социальных инициатив «Газпром» о реализации проекта ремонта сада — это примерно два гектара земли.

Ввод объекта должен состоятся через четыре года, но планируется открыть обновленные оранжереи раньше, отмечает Голованов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2025 году оранжереи Таврического станут общественным пространством.

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