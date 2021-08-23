Смольный: средняя зарплата петербуржцев составила более 70 тысяч рублей

На заседании в Смольном озвучили, сколько в среднем зарабатывают петербуржцы. Цифры привел председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию северной столицы Валерий Москаленко.
Об этом стало известно сегодня, 23 августа, в ходе нулевых чтений бюджета. Так, средняя номинальная начисленная заработная плата в городе за первые пять месяцев 2021 года составила 72,8 тыс. рублей. При этом общероссийская среднемесячная номинальная зарплата — 53,7 тысячи рублей.
Уровень безработицы Валерий Москаленко оценил в 2,2%.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более половины жителей Петербурга верят, что красивым людям проще добиться высокого заработка. Чаще других о влиянии внешности на заработок говорят специалисты из сферы маркетинга и рекламы (72%) и из области искусства и медиа (70%).