Более 60% петербуржцев считают, что внешность влияет на повышение зарплаты

Более 60% петербуржцев считают, что внешность влияет на повышение зарплаты
12% опрошенных в Петербурге сталкивались с травлей со стороны коллег. Фото: Pixabay

Более половины жителей Петербурга верят, что красивым людям проще добиться высокого заработка. Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru и «Доктор рядом».

С соответствующим мнением согласились 64% респондентов. Около четверти (27%) не замечали, чтобы красота была значима для работодателя.

Чаще других о влиянии внешности на заработок говорят специалисты из сферы маркетинга и рекламы (72%) и из области искусства и медиа (70%). При этом 60% опрошенных уверены, что без крепкого здоровья карьеру в их сфере не построишь. 10% из них увольняли из-за проблем со здоровьем.

Также выяснилось, что12% петербуржцев сталкивались с травлей и насмешками со стороны коллег или руководства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне готовы к снижению зарплаты ради удаленки.

hh новости СПб опрос


 

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