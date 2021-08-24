Средняя зарплата в Петербурге за полгода выросла на 11%

К 2024 году прогнозируют увеличение номинальной зарплаты до 91 тысячи рублей. Фото: pixabay

К 2024 году прогнозируют увеличение номинальной зарплаты до 91 тысячи рублей. Фото: pixabay

В Северной столицы на заседании правительства города сообщили о росте зарплаты в Петербурге.

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Северной столицы Валерий Москаленко отметил, что номинальная средняя зарплата в городе в 2020 году была около 65 тысяч рублей, сейчас же она увеличилась до 72 тысяч рублей. Об этом сообщает Смольный.

Председатель обратил внимание, что к 2024 году прогнозируют увеличение номинальной зарплаты до 91 тысячи рублей.

Москаленко отметил, что на это повлияет формирование коллективного иммунитета в мире.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд назвал регионы, где зафиксировали наибольший уровень бедности в России. По итогам прошлого года в стране числилось около 18 миллионов россиян с доходами ниже прожиточного минимума.