Минтруд назвал регионы, где зафиксировали наибольший уровень бедности в России

Минтруд назвал регионы, где зафиксировали наибольший уровень бедности в России
Высокий уровень бедности (более 23%) зарегистрировали в Республике Алтай. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Уровень бедности по России составляет чуть больше 12%. Самый большой уровень бедности зарегистрировали в Туве, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Таковы данные Росстата.

Согласно им, по итогам прошлого года в стране числилось около 18 миллионов россиян с доходами ниже прожиточного минимума. При этом наибольший уровень бедности зафиксировали в Туве. И это 34%. Об этом сообщает ТАСС.

Высокий уровень бедности (более 23%) зарегистрировали в Республике Алтай. Наименьший уровень бедности ( до 10%) зарегистрировали в Москве, Северной столице, Подмосковье, Ленинградской области, Чукотском АО и других регионах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за первые шесть месяцев 2021 года бизнес получил кредитов примерно на 9 млрд рублей. Так, в первом полугодии 2021 года объем средств, которые были привлечены субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительство фонда увеличился в полтора раза.

бедность леноблпасть Россия росстат санкт-петербург тува


 

Новости партнеров
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В порт Петербурга прибыл «Сапсан» нового поколения из Германии
Собянин предложил отменить обязательное ношение масок на уроках для учителей
В Петербурге выступили за установление памятника Александру Башлачеву
Минтруд назвал регионы, где зафиксировали наибольший уровень бедности в России
Звездопад желаний: как Персеиды влияют на знаки Зодиака?
В центре имени Чумакова модифицируют вакцину «КовиВак»
Доктор объяснил странные черные пятна на теле певицы МакSим
Супруга футболиста Мария Погребняк показала образ за 114 млн рублей