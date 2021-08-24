Минтруд назвал регионы, где зафиксировали наибольший уровень бедности в России

Уровень бедности по России составляет чуть больше 12%. Самый большой уровень бедности зарегистрировали в Туве, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Таковы данные Росстата.

Согласно им, по итогам прошлого года в стране числилось около 18 миллионов россиян с доходами ниже прожиточного минимума. При этом наибольший уровень бедности зафиксировали в Туве. И это 34%. Об этом сообщает ТАСС.

Высокий уровень бедности (более 23%) зарегистрировали в Республике Алтай. Наименьший уровень бедности ( до 10%) зарегистрировали в Москве, Северной столице, Подмосковье, Ленинградской области, Чукотском АО и других регионах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за первые шесть месяцев 2021 года бизнес получил кредитов примерно на 9 млрд рублей. Так, в первом полугодии 2021 года объем средств, которые были привлечены субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительство фонда увеличился в полтора раза.