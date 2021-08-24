Петербургский бизнес в 2021 году получил кредитов почти на 9 млрд

Петербургский бизнес в 2021 году получил кредитов почти на 9 млрд
Предприятиям Петербурга выдали кредитов почти на 9 млрд. Фото: pixabay.com

В Северной столице за первые шесть месяцев 2021 года бизнес получил кредитов примерно на 9 млрд рублей.

Так, в первом полугодии 2021 года объем средств, которые были привлечены субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительство фонда увеличился в полтора раза, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

По информации на 19 августа, компаниям было выдано около девять миллиардов рублей.

Градоначальник города на Неве Александр Беглов объяснил, что в данный момент спрос на выдачу поручительств продолжает расти, а программы фонда довольно популярны.

В прошлом году было выдано 730 займов по всем программам микрофинансирования. Кроме того, предприятия смогли заключить более 300 договоров поручительства на общую сумму в 4,68 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 40% работодателей в РФ принимают на работу пенсионеров.

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