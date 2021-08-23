Более 40% работодателей в РФ принимают на работу пенсионеров

Принимают на работу пенсионеров на общих основаниях только 40% работодателей в России в три года назад этот показатель был еще меньше (38%).

Готовы принять на работу пенсионеров в порядке исключения, учитывая их опыт и состояние здоровья всего 33% российских организаций. Не желают принимать людей элегантного возраста 28% руководителей. Такие данные приводит сервис Superjob.ru.

Чаще всего пенсионеров на работу принимает крупный бизнес, чем малый — 48% против 40%. Также пенсионеров принимают компании в сфере транспорта, строительства и производства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спрос на врачей, инженеров и учителей вырос в стране на фоне пандемии ковида. Об этом заявил министр Минобрнауки Валерий Фальков. Так, программирование, медицина, педагогика, инженерия очень популярны среди абитуриентов.