Медицинские и инженерные специальности стали самыми востребованными

Безумной моды на какую-то одну специальность сейчас нет. Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Безумной моды на какую-то одну специальность сейчас нет. Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Спрос на врачей, инженеров и учителей вырос в стране на фоне пандемии ковида. Об этом заявил министр Минобрнауки Валерий Фальков.

Так, программирование, медицина, педагогика, инженерия на данный момент очень популярны среди абитуриентов. Никаких перекосов сегодня в образовании нет, отметил Фальков. Об этом сообщают «Известия».

Он также обратил внимание на то, что безумной моды на какую-то одну специальность сейчас нет. Фальков также заверил, что по-прежнему популярны юриспруденция и экономика.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что профессий, в которых в Российской Федерации запрещен женский труд, стало еще меньше. А с начала 2022 года перечень собираются сократить еще больше. Раньше в списке находилось 400 профессий недоступных для российских женщин, однако сейчас в нем лишь только 100 таких профессий.