Список запрещенных для российских женщин профессий сократился

Профессий, в которых в Российской Федерации запрещен женский труд, стало еще меньше. А с начала 2022 года перечень собираются сократить еще больше.

Соответствующий приказ главы Минтруда Антона Котякова уже зарегистрирован в Минюсте, пишет «Российская Газета»,

Раньше в списке находилось 400 профессий недоступных для российских женщин, однако сейчас в нем лишь только 100 таких профессий.

Помимо прочего, теперь, чтобы удостовериться в безопасности условий труда, не нужно заключение государственной экспертизы условий труда. Хватит и итогов специальной оценки условий труда (СОУТ), кроме определенных категорий профессий, обозначенных в списке.

Раньше представительницы слабого пола не могли работать в сфере металлообработки. Сегодня под запретом для женщин остаются профессии котельщика, токаря на токарно-давильных станках, чеканщика, занятого на работах ручным пневматическим инструментом.

Однако женщины теперь могут работать авиамеханниками и инженерами, специализирующимися на техническом обслуживанием самолетов или вертолетов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы нашли новый способ заработать на купальщиках.