Кто эти люди, кого коронавирус обходит стороной

Чем больше становится переболевших коронавирусом, тем чаще звучит вопрос — почему заболевают не все? По какому принципу вирус “выбирает” людей, если даже в одной семье, находясь в одной квартире с больными домочадцами, многие умудряются не подпасть под влияние болезни?

Врачи уверены: есть как минимум три причины, по которым вирус может “ не справиться” с организмом.

Все знают ,что встречаются люди, которых “не берет” любая зараза — и коронавирус не исключение. Никакой мистики тут нет: скорее всего, дело в повышенном количестве анаферона. Это белок, который вырабатывается в крови во время борьбы организма с любым вирусом. Человек, “накопивший” в организме анаферон, может позволить себе и гулять зимой в легком пальто, не боясь переохлаждения и снижения иммунитета, и ухаживать за больным другом. Коронавирус, как бы он нас ни пугал, — обычное вирусное заболевание, и анаферон защищает от него так же, как от обычной “простуды”.

Откуда может взяться запас анаферона? Скорее всего, он — следствие перенесенного гриппа вкупе со здоровым образом жизни. Организм, который постоянно получает достаточное количество сна, кислорода, витаминов и физической нагрузки — и не расходует силы на стресс — начинает накапливать полезный белок впрок, формируя иммунитет.

Вторая группа “защищенных” от коронавируса — обладатели большого запаса лимфы. Это специальная жидкость, задерживающая и выводящая из организма токсины. Похвастаться хорошим лимфатическим щитом могут те же спортсмены, а также те, кто побеспокоился о налаживании хорошего лимфотока. В последние годы выведение шлаков из организма с помощью лимфодренажного массажа вошло в моду, и сейчас эти оздоровительные процедуры многим сыграли на руку.

Наличие анаферона альфа и высокого содержания лимфоцитов всегда предотвращало вирусные заболевания. А вот об особенностях этнического наследия и генетики заговорили только на фоне Covid-19. Исследования, проведенные на территории Северо-Западного округа, показали, что наличие у человека двух аллельных защитных генов бережет от заражения не хуже анаферона или лимфы.

Причем те же самые гены могут не сработать в организме человека, родившегося в другом регионе.

Пожалуй, самой таинственной до сих пор остается группа населения, причины невосприимчивости которой пока не выяснены. Врачи не смогли найти у них ни повешения анаферона и лимфы, ни генетических особенностей. Скорее всего, решение загадки будет найдено, когда наберется больше положительных примеров для проведения аналогии.