Школьникам Петербурга разрешат учиться в смешанном формате

Школьники по решению родителей смогут уходить на дистанционную учебу, а затем возвращаться на уроки в школы. Фото: unsplash

Школьники по решению родителей смогут уходить на дистанционную учебу, а затем возвращаться на уроки в школы. Фото: unsplash

В новом учебном году школы Петербурга продолжат работать в смешанном формате обучения. Ученики при необходимости смогут уходить на дистанционку и возвращаться обратно.

Об этом сообщила глава городского комитета по образованию Наталия Путиловская. Она рассказала на пресс-конференции ТАСС, что новый учебный год начнется в традиционном очном формате. В школах сохранят все санитарные требования, утвержденные в прошлом году.

Чиновница добавила, что школьники по решению родителей смогут уходить на дистанционную учебу, а затем возвращаться на уроки в школы. В образовательных учреждениях уже подготовили дистанционные занятия для первой и второй четвертей. В прошлом году их не было, поскольку такой формат ввели лишь в третьей четверти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что линейки в школах Петербурга пройдут с ограничениями.