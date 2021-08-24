Линейки в школах Петербурга пройдут с ограничениями

В петербургских школах День знаний 1 сентября будет проведен с ограничениями. Причина в эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, торжественные линейки пройдут на открытом воздухе, с разделением по классам и параллелям. Родители, присутствующие на мероприятии, должны быть в средствах индивидуальной защиты.

Градоначальник отметил в эфире «Радио России», что Роспотребнадзор рекомендует школам провести День знаний с максимальными предосторожностями.

Беглов также добавил, что в тех школах, в которых нельзя провести отдельные линейки, встреча школьников с учителем пройдет в формате классного часа.

Отметим, в этом году на 1 сентября температура воздуха ожидается на уровне +15…+17 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России более 20 миллионов детей получили единовременную выплату к началу учебного года.