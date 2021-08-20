Стало известно, при какой погоде пройдут школьные линейки 1 сентября

Стало известно, при какой погоде пройдут школьные линейки 1 сентября
1 сентября ожидается довольно теплая погода. Фото: https://pixabay.com/

Метеоролог Куткевич рассказал при какой погоде пройдут школьные линейки 1 сентября в Петербурге.

Начиная со следующей недели погодные условия в городе ухудшаться.

Средние температуры на 1 сентября по многолетним наблюдениям составляют в ночное время суток примерно +10…+12 градусов, а днем +16…+18. В этом году эти показатели, скорее всего, не изменятся. Возможно, температура воздуха будет немного ниже — на уровне +15…+17 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

1 сентября погода прогноз погоды


 

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Стало известно, при какой погоде пройдут школьные линейки 1 сентября
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