Свыше 20 млн детей получили выплаты перед 1 сентября

Свыше 20 млн детей получили выплаты перед 1 сентября
Дети школьного возраста получили по 10 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

На каждого ребенка школьного возраста выделили по 10 тысяч рублей.

В России более 20 миллионов детей получили единовременную выплату к началу учебного года. Речь идет о сумме в размере 10 тысяч рублей. Таким образом, положенные средства пока не забрали около 2% от планируемого числа получателей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

«По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 млн 70 тысяч детей школьного возраста. То есть средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи»,

— говорится в сообщении.

Котяков добавляет, что обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года, так что время еще есть. Напоминаем, что деньги выделили на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые сейчас получают образование.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков рассказал о работе над выплатами пенсионерам и военным.

1 сентября выплаты школа


 

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