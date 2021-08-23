Песков рассказал о работе над выплатами пенсионерам и военным

Песков рассказал о работе над выплатами пенсионерам и военным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выделение выплат тщательно просчитывалось. Фото: kremlin.ru

Деньги на единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят из дополнительных доходов бюджета, что не приведет к увеличению налогов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, правительство аккуратно подсчитало бюджетораспределение перед тем, как анонсировать выплаты.

Песков подчеркнул, что по этой причине новые льготы военнослужащим и гражданам пенсионного возраста не затронут объем налогообложения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны в этом году по 10 тысяч рублей. Он отметил, что тысяча рублей для пожилых граждан России «подъедается» инфляцией, ее недостаточно.

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