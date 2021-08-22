Путин призвал выплатить пенсионерам разово по десять тысяч рублей

Путин призвал выплатить пенсионерам разово по десять тысяч рублей
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны в этом году по 10 тысяч рублей.

Он отметил, что тысяча рублей для пожилых граждан России «подъедается» инфляцией, ее недостаточно. По его словам, реальная инфляция оказывается выше средней в 6,5% из-за структуры потребления.

«Предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», — цитирует главу государства РИА «Новости».

Он также отметил, что эта выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что со следующего года в России пенсионерам будет назначаться новая социальная выплата размером до минимального прожиточного уровня в регионе. С 2022 года вопросами назначения региональных социальных доплат будут заниматься территориальные органы ПФР и уполномоченные органы исполнительной власти.

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