С 2022 года российские пенсионеры будут получать новые выплаты

Социальная доплата будет доступна только для неработающих пенсионеров. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Социальная доплата будет доступна только для неработающих пенсионеров. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Со следующего года в России пенсионерам будет назначаться новая социальная выплата размером до минимального прожиточного уровня в регионе.

Как сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, с 2022 года вопросами назначения региональных социальных доплат будут заниматься территориальные органы ПФР и уполномоченные органы исполнительной власти. Участие пенсионеров при этом не потребуется. Социальная доплата будет доступна только для неработающих пенсионеров, передает агентство «Прайм».

Эксперт также заявила, что пенсионерам для подачи заявления о назначении пенсии больше не придется лично приходить в ПФР. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стартовал прием заявлений на детскую выплату к 1 сентября.