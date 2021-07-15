В России стартовал прием заявлений на детскую выплату к 1 сентября

Выплату могут получить семьи с детьми от 6 до 18 лет. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Выплату могут получить семьи с детьми от 6 до 18 лет. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

В России начался прием заявлений на выплату на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Их начнут перечислять уже 16 августа.

Родители могут подать заявление на получение детской выплаты на портале госуслуг. Также можно подать документы через клиентскую службу Пенсионного фонда России. Во втором случае понадобится паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС родителя и ребенка.

Выплата положена каждому ребенку школьного возраста, при этом всех детей можно указать в одном заявлении. Заявки будут принимать до 1 ноября 2021 года.

Выплату могут получить семьи с детьми от 6 до 18 лет. Также на деньги могут рассчитывать семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если молодой человек продолжает учиться по общеобразовательным программам.

Шестилетний ребенок может получить выплату, даже если еще не ходит в школу. Деньги также получит семья 17-летнего подростка, который закончил школу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян уведомят о полагающихся им выплатах через «Госуслуги».