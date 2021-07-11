Россиян уведомят о полагающихся им выплатах через «Госуслуги»

Россиян уведомят о полагающихся им выплатах через «Госуслуги»
Госуслуги сами заполнят заявления на эту выплату, а потом отправят россиянам приглашение зайти в личный кабинет. Фото: сайт госуслуг.

Минцифры и Министерство труда с сегодняшнего дня опробуют новый механизм уведомления россиян о полагающихся им выплатах в размере 10 тысяч рублей на ребенка-школьника. Уведомления будут приходить жителям России на портале Госуслуг.

Так Минцифры совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм уведомления россиян о выплатах на школьников. Если уведомление с госуслуг не придет, то с четверга можно зайти на портал и подписать заявление привычным способом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Госуслуги сами заполнят заявления на эту выплату, а потом отправят россиянам приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить введенные данные и отправить заявление в Пенсионный фонд России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня напомнил, что семьи с шестилетними детьми могут получить единовременную выплату на подготовку ребенка к школе.

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