В Пулково вечером 24 августа задержали пять рейсов

В Пулково вечером 24 августа задержали пять рейсов
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня вечером, 24 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются пять авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи, Москвы, Ярославля, Сургута и Воронежа. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 19:10, однако время вылета сдвинули на 21:40. Далее с опозданием вылетит рейс до Москвы. Вылет перенесли с 20:30 на 22:30.

Также задерживают рейс до Ярославля. Самолет должен был улететь в 20:30, но по факту ждать придется до 23:20. Вылет рейса до Сургута перенесли с 21:20 на 22:00.

Время вылета самолета в Воронеж отложили с 21:55 до 23:55.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.

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