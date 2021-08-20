Улетевшего вора часов из Пулкова задержали в Норильске

Улетевшего вора часов из Пулкова задержали в Норильске
Похищенное изъяли и передадут владельцу. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Несмотря на то, что злоумышленник успел улететь из Северной столицы, избежать ответственности ему не удалось. Возбудили уголовное дело.

В дежурную часть транспортной полиции обратился пассажир, следовавший из Санкт-Петербурга в Норильск, с просьбой помочь найти принадлежащие ему наручные часы. Аксессуар у мужчины пропал на пункте предполетного досмотра. Общий ущерб он оценил на общую сумму около 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Стражи правопорядка на месте происшествия утерянной вещи не обнаружили. В столе находок пропажа также не была зарегистрирована.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника, причастного к хищению личных вещей, установили. Им оказался 30-летний житель Красноярска.

Во время прохождения предполетного досмотра злоумышленник заметил в контейнере для вещей забытые часы. Сначала он оставил их в латке и отправился на посадку. Через некоторое время жажда легкой наживы взяла вверх и мужчина вернулся в зал. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он присвоил их себе. После чего проследовал на рейс до Красноярска.

По возвращению из Северной столицы в аэропорту родного края злоумышленника установили. Отрицать совершение противоправного деяния он не стал, так как в его сумке обнаружили похищенный аксессуар.

В настоящее время следствием Линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Похищенное изъяли и передадут владельцу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу утром в Пулково задержали всего один самолет.

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