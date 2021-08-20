В пятницу утром в Пулково задержали всего один самолет

Вылет рейса U6 53 "Уральских авиалиний" в Калиниград задержали на на два часа 20 минут. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Вылет рейса U6 53 "Уральских авиалиний" в Калиниград задержали на на два часа 20 минут. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Утром в пятницу, 20 августа, в международном аэропорту «Пулково» задержали всего один самолет.

Вылет рейса U6 53 «Уральских авиалиний» в Калиниград задержали на на два часа 20 минут. Самолет должен был вылететь ровно в шесть утра, теперь пассажиры полетят в 08:20. Об этом сообщает сайт «Пулково».

Раньше времени прилетели самолеты из Петербурга в Пермь, Уфу, Сургут, Архангельск, Екатиринбург, Симферополь, Омск, Челябинск и Оренбург.

На 37 минут опоздали с посадкой рейсы FV 6358, SU 6358 «Аэрофлота» в Минеральных водах, вылетевшие из Северной столицы. На семь минут позже прилетели в Красноярск рейсы FV 6574, SU 6574 «Аэрофлтота».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью 19 августа в петербургском аэропорту Пулково задерживается один внутренний авиарейс.