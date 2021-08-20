В пятницу утром в Пулково задержали всего один самолет

В пятницу утром в Пулково задержали всего один самолет
Вылет рейса U6 53 "Уральских авиалиний" в Калиниград задержали на на два часа 20 минут. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Утром в пятницу, 20 августа, в международном аэропорту «Пулково» задержали всего один самолет.

Вылет рейса U6 53 «Уральских авиалиний» в Калиниград задержали на на два часа 20 минут. Самолет должен был вылететь ровно в шесть утра, теперь пассажиры полетят в 08:20. Об этом сообщает сайт «Пулково».

Раньше времени прилетели самолеты из Петербурга в Пермь, Уфу, Сургут, Архангельск, Екатиринбург, Симферополь, Омск, Челябинск и Оренбург.

На 37 минут опоздали с посадкой рейсы FV 6358, SU 6358 «Аэрофлота» в Минеральных водах, вылетевшие из Северной столицы. На семь минут позже прилетели в Красноярск рейсы FV 6574, SU 6574 «Аэрофлтота».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью 19 августа в петербургском аэропорту Пулково задерживается один внутренний авиарейс.

аэрофлот задержка новости СПб пулково рейсы


 

Новости партнеров
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Почему не все заражаются коронавирусом
Почему не все заражаются коронавирусом
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Утром в пятницу в Петербурге пробки в два балла
В пятницу утром в Пулково задержали всего один самолет
В Петербурге и Ленобласти началась миграция лосей
В Петербурге на треть упал уровень вакантности в стрит-ритейле
Телефонные мошенники стали пугать россиян уголовным преследованием
Путевки в Доминикану подешевели до уровня туров в Египет и Турцию
Патрушев заявил о предотвращении в регионах Сибири в 2020 году четырех терактов
Аналитики назвали самое затратное для россиян время года