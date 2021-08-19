В аэропорту Пулково ночью 19 августа задержали один самолет

В аэропорту Пулково ночью 19 августа задержали один самолет
В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Ночью 19 августа в петербургском аэропорту Пулково задерживается один внутренний авиарейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Позже положенного отправится рейс до Калининграда. Пассажиры самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» рассчитывали покинуть Петербург в 06:00, однако время вылета сдвинули на 08:05.

Причина задержки не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у губернатора Петербурга Александра Беглова в Москве состоялась рабочая встреча с руководством банка ВТБ, на которой обсудили обеспечение транспортной доступности аэропорта Пулково.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы.

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