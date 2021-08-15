Самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы

Воздушному судну, которое вылетело из петербургского аэропорта Пулково в Волгоград, пришлось вернуться в связи с тем, что отказала гидросистема самолета.

Как сообщает 78.ru, время задержки составило порядка 3-ех часов.

Лайнер вылетел из Северной столицы накануне вечером, однако ему ничего не оставалось, как вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.

Отмечается, что командир самолета решил вернуться назад уже в процессе полета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково 15 августа задержали восемь рейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Сочи, Иваново, Йошкар-Олы, Калининграда, Москвы, Белгорода. Причины задержек не указываются.