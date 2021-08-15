В аэропорту Пулково 15 августа задержали восемь рейсов

Сегодня, 15 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержали восемь авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Сочи, Иваново, Йошкар-Олы, Калининграда, Москвы, Белгорода. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Симферополя. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 4:55, однако время вылета сдвинули на 7:10. Далее с опозданием вылетит рейс до Сочи. Вылет перенесли с 5:45 на 7:50.

Также задерживают рейс до Иваново. Самолет должен был улететь в 10:25, но по факту ждать придется до 14:05. Вылет рейса до Йошкар-Олы перенесли с 10:40 на 14:00.

Время вылета самолета в Калининград отложили с 12:45 до 14:40. Еще один самолет в Симферополь улетит не в 13:45, а в 15:20. Рейс до Москвы задерживается с 17:45 до 19:35. Самолет до Белгорода опаздывает с 20:20 до 21:45.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково с января обслужил 10 млн пассажиров.