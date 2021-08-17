Беглов обсудил с руководством ВТБ транспортную доступность Пулково

У губернатора Петербурга Александра Беглова в Москве состоялась рабочая встреча с руководством банка ВТБ, на которой обсудили обеспечение транспортной доступности аэропорта Пулково.

Глава города отметил, что соглашение об инвестициях на 40 млрд рублей для развития аэропорта подписали еще в июне, на ПМЭФ-2021. С тех пор обеспечение транспортной доступности аэропорта стало для Северной столицы стратегической задачей.

Градоначальник заявил, что пришло время приступить к решению данного вопроса.

Петербург ждет реализация двух крупных проектов, которые помогут обеспечить транспортную доступность Пулково. Так, намереваются построить еще одну развязку на трассе М11, которая напрямую подключит аэропорт к новой магистрали, снизит траффик на Пулковском шоссе и обеспечит быстрый подъезд к аэропорту на машине.

Помимо прочего, собираются запустить скоростную электричку от Балтийского вокзала прямо до аэропорта Пулково

Чтобы задуманное удалось реализовать, Петербург рассчитывает на поддержку Правительства Российской Федерации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин согласовал проект строительства магистрали Москва – Петербург.