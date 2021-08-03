Собянин согласовал проект строительства магистрали Москва – Петербург

Собянин согласовал проект строительства магистрали Москва – Петербург
В проект железной дороги хотят добавить 248 миллиардов рублей к выделенным 200 миллиардам рублей. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Северная столица.

Добираться по ней можно будет всего за 2,5 часа. Длина дороги будет около 680 км. Строительство ВСМЖ-1 хотят совместить с ремонтом остановок и обновлением путевого хозяйства Октябрьской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Собянина и правительства Москвы.

В проект железной дороги хотят добавить 248 миллиардов рублей к выделенным 200 миллиардам рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «цена» пандемии для столицы обернулась 600 миллиардами рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Так, столица недополучила около 250 миллиардов рублей дохода за коронавирусный 2020 год. За 1,5 года потратили еще 350 миллиардов на борьбу с COVID-19.

ВСМЖ-1 железная дорога москва санкт-петербург сергей собянин


 

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