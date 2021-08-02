Собянин назвал финансовые потери Москвы из-за пандемии

Так, столица недополучила около 250 миллиардов рублей дохода за коронавирусный 2020 год. За 1,5 года потратили еще 350 миллиардов на борьбу с COVID-19. Сюда включают лечение, соцподдержку и помощь бизнесменам. В итоге, сумма превысила 600 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК.