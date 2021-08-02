Собянин назвал финансовые потери Москвы из-за пандемии

Собянин назвал финансовые потери Москвы из-за пандемии
В итоге, сумма превысила 600 миллиардов рублей. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян
«Цена» пандемии для столицы обернулась 600 миллиардами рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, столица недополучила около 250 миллиардов рублей дохода за коронавирусный 2020 год. За 1,5 года потратили еще 350 миллиардов на борьбу с COVID-19. Сюда включают лечение, соцподдержку и помощь бизнесменам. В итоге, сумма превысила 600 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК.
Также мэр заявил, что без проверок на прививку 60% работников Москва достигла нужных целей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что академик РАН объяснил невосприимчивость части людей к COVID-19. Академик РАН Арег Тотолян рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к ковиду. Ученый пояснил, что в ходе исследований выяснили, что сильной защитой обладают люди с повышенным уровнем интерферона-альфа, с большим содержанием лимфоцитов в крови

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