Академик РАН объяснил невосприимчивость части людей к COVID-19

Ученый пояснил, что в ходе исследований выяснили, что сильной защитой обладают люди с повышенным уровнем интерферона-альфа, с большим содержанием лимфоцитов в крови. Об этом сообщают «Известия».

Повышенный уровень интерферона-альфа — вещества, которые синтезируется клетками иммунной системы и обладают противовирусным эффектом, — снижает риск заражения ковидом. Большой уровень лимфоцитов, уточняет Тотолян, указывает на то, что у человека ниже шансы заразиться, при этом в случае заболевания у него меньше риск того, что оно будет протекать в тяжелой форме.