Академик РАН объяснил невосприимчивость части людей к COVID-19

Академик РАН Арег Тотолян рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к ковиду.
Ученый пояснил, что в ходе исследований выяснили, что сильной защитой обладают люди с повышенным уровнем интерферона-альфа, с большим содержанием лимфоцитов в крови. Об этом сообщают «Известия».
Повышенный уровень интерферона-альфа — вещества, которые синтезируется клетками иммунной системы и обладают противовирусным эффектом, — снижает риск заражения ковидом. Большой уровень лимфоцитов, уточняет Тотолян, указывает на то, что у человека ниже шансы заразиться, при этом в случае заболевания у него меньше риск того, что оно будет протекать в тяжелой форме.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, зачем власти вводили QR-коды всего на три недели. Благодаря ограничению удалось повысить темпы вакцинации, а также снизить количество зараженных.