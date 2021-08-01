Собянин объяснил, зачем нужны были QR-коды

Благодаря ограничению удалось повысить темпы вакцинации, а также снизить количество зараженных.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, зачем власти вводили QR-коды всего на три недели. Об этом 1 августа пишет РБК.

Собянин заявил, что ожидалось, что заболеваемость коронавирусом в Москве пойдет на спад еще в мае, но этого не произошло. Чтобы исправить ситуацию, пришлось предпринимать серьезные меры. Например, были введены QR-коды, после чего москвичи стали активнее прививаться, а заболеваемость наконец начала уменьшаться.

Мэр добавил, что за три недели заболеваемость упала в два раза, так что когда цель достигли, были введены послабления.

«Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры»,

— объяснил политик.

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