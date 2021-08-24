Врач назвал главные признаки нехватки железа

Если не восполнять дефицит железа, он может перейти в железодефицитную анемию. Фото: unsplash

Если не восполнять дефицит железа, он может перейти в железодефицитную анемию. Фото: unsplash

Российский врач-терапевт Павел Прокин рассказал, что нехватку железа в организме можно распознать по внешним признакам.

Об этом пишет «Доктор Питер». На дефицит железа может указывать кожа цвета «кофе с молоком». У пациента, страдающего нехваткой этого микроэлемента, могут появиться заеды в уголках рта. Ногти становятся ломкими, также на них могут появиться поперечные линии. Ломкими могут стать и волосы.

Кроме того, следует обратить внимание на мышечную слабость, которая сопровождается пониженным артериальным давлением. Тревожным признаком является и пристрастие к резким запахам, например, к краске или ацетону. Также человека может тянуть к поеданию мела или глины.

Прокин предупредил, что со временем, если не восполнять дефицит железа, он может перейти в железодефицитную анемию. Тогда могут проявиться слабость, учащенное сердцебиение, головные боли, а кожа и слизистые приобретут бледный оттенок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кардиолог объяснила, какие органы страдают из-за повышенного давления.