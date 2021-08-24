Кардиолог объяснила, какие органы страдают из-за повышенного давления

Кардиолог объяснила, какие органы страдают из-за повышенного давления
Кардиолог отметила, что за давлением нужно следить с 20 лет, а при необходимости и раньше. Фото: Pixabay

Кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Поляева перечислила органы в теле человека, которые наиболее подвержены опасности из-за повышенного артериального давления.

Специалист рассказала в беседе с «Доктором Питером», что в первую очередь из-за повышенного давления страдают сердце, почки, головной мозг и глаза. При этом больной может долго не ощущать высокого давления, если не наблюдает за ним. Порой симптомы могут отсутствовать.

В зависимости от уровня давления у человека могут появиться головная боль, шум в ушах, дискомфорт в области сердца и другие признаки.

Течение гипертонии будет зависеть от того, какой орган поражен и на сколько. К примеру, если сильнее поражены почки, то у пациента будут отмечаться отеки и изменения в анализах мочи и крови.

Кардиолог отметила, что за давлением нужно следить с 20 лет, а при необходимости и раньше, используя домашние тонометры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал часто попадающие на ИВЛ с COVID-19 категории россиян.

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