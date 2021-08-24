Врач назвал часто попадающие на ИВЛ с COVID-19 категории россиян

Еще это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Еще это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Врач Заур Шугушев назвал часто попадающие на ИВЛ с COVID-19 категории жителей России.

Чаще всего на ИВЛ после заражения ковидом попадают люди с вредными привычками. Так, это обычно люди с ожирением, а также курящие. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Также на ИВЛ попадают люди с депрессией. Они, как правило, плохо идут н а контакт с врачом и не хотят выздоравливать. Еще это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и спортсмены, занимающиеся тяжелыми физическими нагрузками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две больницы Северной столицы, ранее перепрофилированных на прием больных с ковидом, возвращаются к обычной работе из-за снижения заболеваемости ковида и числа госпитализаций. Для плановых пациентов освободятся 655 коек. Одна из них — городская больница № 33 в Колпино.