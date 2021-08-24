В Петербурге свернули 655 коронавирусных коек в двух стационарах

С начала нового месяца к привычной работе вернется Николаевская больница в Петергофе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

С начала нового месяца к привычной работе вернется Николаевская больница в Петергофе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Две больницы Северной столицы, ранее перепрофилированных на прием больных с ковидом, возвращаются к обычной работе из-за снижения заболеваемости ковида и числа госпитализаций. Для плановых пациентов освободятся 655 коек.

Прием обычных пациентов возобновила городская больница № 33 в Колпино. Там освободятся 275 коек. За два месяца в этом медучреждении медики оказали помощь около одной тысячи пациентам с коронаривусом. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

С начала нового месяца к привычной работе вернется Николаевская больница в Петергофе. Около года здесь было развернуто 400 коек для больных с коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число гостей торжественных и досуговых мероприятий в Северной столице разрешили увеличить с 75 до одной тысячи человек. Для этого должны соблюдаться все санитарные требования.