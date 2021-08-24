В Петербурге разрешили увеличить число участников мероприятий до тысячи человек

В Петербурге разрешили увеличить число участников мероприятий до тысячи человек
Для этого должны соблюдаться все санитарные требования. Фото: Gazeta.SPb

Число гостей торжественных и досуговых мероприятий в Северной столице разрешили увеличить с 75 до одной тысячи человек.

Для этого должны соблюдаться все санитарные требования. Губернатор города Александр Беглов подписал документ по противодействию распространению ковида, по которому с 27 августа в Петербурге отменяются некоторые ограничения. Об этом сообщает ТАСС.

С указанного дня все участники этих мероприятий должны иметь документ или QR-код, подтверждающие прохождение прививки перенесенного ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре имени Чумакова хотят модифицировать вакцину от ковида «КовиВак» под новые штаммы. Вакцину изменят в том числе для противодействия индийской мутации ковида. По словам специалистов, центр имени Чумакова осенью может увеличить вдвое выпуск вакцины (до 2,5 миллиона доз в месяц).

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