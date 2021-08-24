Онколог объяснила, чем отличаются симптомы рака желудка и гастрита

Онколог объяснила, чем отличаются симптомы рака желудка и гастрита
Гастрит, как и любое другое хроническое воспаление, может обернуться развитием опухоли. Фото: pixabay

Российский онколог Ольга Желудкова заявила, что необычные симптомы при гастрите могут говорить о развивающемся раке желудка.

Специалист заявила в беседе с «Вечерней Москвой», что пациенту, у которого появляются дополнительные жалобы, например, снижение веса, рвота, нарушение стула или боли возникают не только в животе, следует пройти гастроскопию. При рвоте врачи могут также назначить МРТ и другие обследования.

При этом врач-терапевт Александр Барвинский отмечает, что гастрит, как и любое другое хроническое воспаление, может обернуться развитием опухоли. Он порекомендовал регулярно обследоваться у врачей и делать гастроскопию желудка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал главные признаки нехватки железа.

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