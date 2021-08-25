В Лужском районе полыхала дача 36 «квадратах»

Под утро 25 августа в Лужском районе Ленинградской области в одном из садоводств загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 4:38. Жители садоводства «Сигнал-2» в массиве Мшинская заметили дым, идущий от одного из домов, и вызвали спасателей.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, частный дом горел на общей площади 36 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 6:15. Сведений о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить. Об этом сообщает петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций 18 августа.