В Лужском районе полыхала дача 36 «квадратах»

В Лужском районе полыхала дача 36 «квадратах»
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Под утро 25 августа в Лужском районе Ленинградской области в одном из садоводств загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 4:38. Жители садоводства «Сигнал-2» в массиве Мшинская заметили дым, идущий от одного из домов, и вызвали спасателей.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, частный дом горел на общей площади 36 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 6:15. Сведений о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить. Об этом сообщает петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций 18 августа.

Лужский район пожар происшествие


 

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