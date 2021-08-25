Лиза Арзамасова раскрыла имя сына

Лиза Арзамасова раскрыла имя сына
Лиза Арзамасова рассекретила имя сына. Фото: скриншот Instagram

Актриса, известная по роли в сериале «Папины дочки», Елизавета Арзамасова раскрыла имя новорожденного сына, отцом которого является Илья Авербух.

Девушка выложила в социальную сеть Instagram фотографию маленькой ножки малыши и подписала: «Ну, а теперь знакомьтесь ближе: Наш Лев Ильич! Лёвушка».

Фолловерам понравился выбор артистов. Ребенку пожелали здоровья и счастья.

«Какое красивое, благородное имя!», «Левушка, добро пожаловать в мир», «Поздравляю Вас, счастья безграничного и здоровья конечно», «Дааааа!!! Прекрасное имя. У нас младший Лёвушка» , — писали Арзамасовой в комментариях.

14 августа 26-летняя Лиза Арзамасова стала матерью, подарив российскому фигуристу Илье Авербуху сына. Стать матерью артистке помогли врачи лучшего перинатального центра Москвы.

Для девушки этот малыш стал первым, а для ее межа— ребенок второй.

Напомним, что в июле 2020-го в СМИ появилась информация о романе 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха с 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой. 20 декабря они выложили и фото и видео со своей свадьбы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за роды Лизы Арзамасовой Илья Авербух заплатил 1,3 млн. рублей.

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