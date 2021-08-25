В составе глубинных алмазов могут быть останки древнейших существ

В составе глубинных алмазов могут быть останки древнейших существ
Ряд редких алмазов имеет органическое происхождение. Фото: alrosa.ru

Исследователи установили, что у двух разных типов редких алмазов довольно похожая история происхождения. Оба вида могли стать минералами в результате переработки некогда живых организмов на глубине более 400 километров под Землей.

Геолог Кертинского университета Люк Дус вместе с командой ученых выявил, что ядра сверхглубоких континентальных алмазов имеют схожий состав δ13C. Об этом сообщается в научном журнале Scientific Reports

То есть это может значить, что драгоценные камни, также как и океанические алмазы, содержат в себе останки древнейших живых существ.

Камни оказываются на поверхности, попадая туда из более глубокой мантии Земли, мантийного шлейфа. Так они переносят вместе с собой алмазы через извержения вулканов.

Когда они вновь возвращаются в литосферу, то некоторые из этих глубоких алмазов превращаются в ядра, обернутые неорганическими алмазными корками, изотопы которых совпадают алмазам из литосферы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые рассказали, как разная еда влияет на продолжительность жизни.

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В составе глубинных алмазов могут быть останки древнейших существ
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