В составе глубинных алмазов могут быть останки древнейших существ

Исследователи установили, что у двух разных типов редких алмазов довольно похожая история происхождения. Оба вида могли стать минералами в результате переработки некогда живых организмов на глубине более 400 километров под Землей.

Геолог Кертинского университета Люк Дус вместе с командой ученых выявил, что ядра сверхглубоких континентальных алмазов имеют схожий состав δ13C. Об этом сообщается в научном журнале Scientific Reports

То есть это может значить, что драгоценные камни, также как и океанические алмазы, содержат в себе останки древнейших живых существ.

Камни оказываются на поверхности, попадая туда из более глубокой мантии Земли, мантийного шлейфа. Так они переносят вместе с собой алмазы через извержения вулканов.

Когда они вновь возвращаются в литосферу, то некоторые из этих глубоких алмазов превращаются в ядра, обернутые неорганическими алмазными корками, изотопы которых совпадают алмазам из литосферы.

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