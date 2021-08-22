Ученые рассказали, как разная еда влияет на продолжительность жизни

Ученые рассказали, как разная еда влияет на продолжительность жизни
В среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденный человеком, отнимает 27 секунд жизни. Фото: pixabay

Ученые из Мичиганского университета рассчитали, сколько времени тот или иной продукт отнимает от продолжительности жизни или, наоборот, добавляет к ней.

Как сообщает The Telegraph, специалисты проанализировали с помощью специальной системы расчета более 6000 типов блюд и продуктов.

Оказалось, что в среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденный человеком, отнимает 27 секунд жизни, а один хот-дог стоит 36 минут продолжительности жизни, порция колы — 12,5 минуты. Ученые пришли к выводу, что негативно влияет употребление красного мяса.

Однако есть много и полезных в плане долголетия продуктов. В частности, порция орехов добавляет 26 минут, а лосось — 16. К полезным продуктам также относятся бобовые, фрукты и овощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала о продуктах, которые вызываютпривыкание и впоследствии могут сформировать зависимость. У такого эффекта, как выяснилось, есть не только психологические, но и биохимические причины.

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