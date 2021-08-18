Нутрициолог перечислила продукты, вызывающие зависимость

Спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала о продуктах, которые вызываютпривыкание и впоследствии могут сформировать зависимость. У такого эффекта, как выяснилось, есть не только психологические, но и биохимические причины.

В первую очередь, отмечает эксперт, практически каждый человек подвержен развитию зависимости от сахара. Избавляться от вредной привычки можно очень долго, подчеркиваетврач. Сахар дает мозгу простую, легкую и доступную энергию, к сладкому также привыкает микрофлора кишечника, особенно если человек злоупотребляет им много лет.

В некоторой степени зависимость может сформироваться и от молочных продуктов, передает слова специалиста радио Sputnik. По мнению нутрициолога, «молочка» полезнастрого в терапевтических дозах. К примеру, в молоке содержатся природные опиаты — казоморфины, которые по задумке природы призваны успокаивать и расслаблять детеныша, получающего это молоко от матери.

Аналогичная ситуация складывается и с мучными изделиями: не стоит вовсе исключать ихиз рациона, но нужно держать под контролем пристрастие к сдобе. Изделий, приготовленных на дрожжах, особенно касается возможность появления зависимости.

Белая мука провоцирует привыкание, а сочетание белой муки и дрожжей – «двойной удар«, заключила Дарья Савельева. Зависимость от хлеба даже сильнее, чем от сладкого, поэтому отказаться от него порой сложнее.

Напомним, что ранее в материале gazeta.spb.ru диетолог Дарья Русакова назвала кисломолочные продукты, которые вредны для человеческого организма. В их число попала обезжиренная продукция, а также йогурты и сладкие творожки, которые скорее можно отнести к десертам.