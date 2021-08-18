Нутрициолог перечислила продукты, вызывающие зависимость

Нутрициолог перечислила продукты, вызывающие зависимость
Наибольшую зависимость вызывает сахар, поэтому потребление сладкого нужно строго ограничивать. Фото: pixabay

Спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала о продуктах, которые вызываютпривыкание и впоследствии могут сформировать зависимость. У такого эффекта, как выяснилось, есть не только психологические, но и биохимические причины.

В первую очередь, отмечает эксперт, практически каждый человек подвержен развитию зависимости от сахара. Избавляться от вредной привычки можно очень долго, подчеркиваетврач. Сахар дает мозгу простую, легкую и доступную энергию, к сладкому также привыкает микрофлора кишечника, особенно если человек злоупотребляет им много лет.

В некоторой степени зависимость может сформироваться и от молочных продуктов, передает слова специалиста радио Sputnik. По мнению нутрициолога, «молочка» полезнастрого в терапевтических дозах. К примеру, в молоке содержатся природные опиатыказоморфины, которые по задумке природы призваны успокаивать и расслаблять детеныша, получающего это молоко от матери.

Аналогичная ситуация складывается и с мучными изделиями: не стоит вовсе исключать ихиз рациона, но нужно держать под контролем пристрастие к сдобе. Изделий, приготовленных на дрожжах, особенно касается возможность появления зависимости.

Белая мука провоцирует привыкание, а сочетание белой муки и дрожжей – «двойной удар«, заключила Дарья Савельева. Зависимость от хлеба даже сильнее, чем от сладкого, поэтому отказаться от него порой сложнее.

Напомним, что ранее в материале gazeta.spb.ru диетолог Дарья Русакова назвала кисломолочные продукты, которые вредны для человеческого организма. В их число попала обезжиренная продукция, а также йогурты и сладкие творожки, которые скорее можно отнести к десертам.

здоровье зож нутрициолог правильное питание


 

Новости партнеров
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург претендует на кредит в 25 млрд на развитие инфраструктуры
В Петербурге пациентам с ВИЧ отказывают в вакцинации от ковида
Дефицит кадров возник в российских ресторанах
Реанимация работает на месте ДТП на КАД
Нутрициолог перечислила продукты, вызывающие зависимость
Врач назвала вызывающие пищевую зависимость продукты
Минздрав поддержал создание перинатального центра на Вавиловых
На месте пляжей Курортного и Приморского районов могут появиться апарт-отели