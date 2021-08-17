Диетолог назвала вредные кисломолочные продукты

Диетолог назвала вредные кисломолочные продукты
Диетолог не рекомендует увлекаться обезжиренными продуктами. Фото: pixabay

Диетолог Дарья Русакова заявила, что некоторые виды кисломолочных продуктов могут нанести вред человеческому организму.

Специалист рассказала «Ридусу», что йогурты и творожки с различными добавками нужно считать десертами, а не кисломолочными продуктами, поскольку в них больше углеводов, чем в натуральных йогурте и твороге. Большое содержание сахара может негативно сказаться на всасываемости кальция.

По словам врача, не стоит увлекаться обезжиренными продуктами. Чтобы достичь необходимой консистенции, в маложирный йогурт добавляют крахмал, а большое количество крахмала может повышать уровень глюкозы в крови.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перечислены самые опасные симптомы постковидного синдрома. Врач добавил, что симптомы «постковидного хвоста» необходимо лечить отдельно.

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