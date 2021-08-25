Прокуратура проверит органы опеки после нахождения трупа ребенка в Гатчине

Прокуратура в связи со случившемся проверит работу органов опеки. Фото: pixabay

Прокуратура в связи со случившемся проверит работу органов опеки. Фото: pixabay

Так как в городе Гатчина Ленинградской области 24 августа было найдено тело 4-месячной девочки у церкви, городская прокуратура решила провести проверку.

После данной проверки будет оценена деятельность органов опеки и попечительства Гатчинского района, и других органов контроля.

Помимо прочего прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит следственный отдел по Гатчине Следственного управления Следственного комитета России по Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине ищут мать, оставившую труп 4-месячной девочки у церкви. Внешних признаков насильственной смерти на теле малышки найдено не было. Предполагается, что матерью девочки является 37-летняя местная жительница.