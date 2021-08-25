В Гатчине ищут мать, оставившую труп младенца в пакете у церкви

В Гатчине ищут мать, оставившую труп младенца в пакете у церкви
Женщина оставила труп младенца у входа в церковь в Гатчине. Фото: Pixabay

В городе Гатчина Ленинградской области женщина оставила бездыханное тело 4-месячной девочки у церкви.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 24 августа, вечером, мужчина сообщил, что у входа в церковь, находящейся при кладбище, нашел труп младенца. Ребенок был завернут в пакет.

Когда правоохранители прибыли, то установили, что в полиэтиленовый пакет завернута мертвая девочка. Ее возраст был примерно четыре месяца.

Внешних признаков насильственной смерти на теле малышки найдено не было. По некоторым данным, также была обнаружена записка.

Предполагается, что матерью девочки является 37-летняя местная жительница. Полиция приняла меры к к розыску и задержанию женщины.

К сожалению, видеозапись на месте случившегося не велась.

Тело малышки отправили в морг, чтобы понять причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Воронеже автомобиль насмерть задавил младенца на пляже.

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