В Воронеже автомобиль насмерть задавил младенца на пляже

В Воронеже автомобиль насмерть задавил младенца на пляже
В Воронеже автомобиль переехал ребенка на пляже. Фото: скриншот "Нетипичный Воронеж"

В Воронеже иномарка Ford Focus заехала на пляж и сбила 10-месячного ребенка. Младенец скончался на месте происшествия.

Как сообщается на сайте главка МВД по Воронежской области, смертельный инцидент произошел вечером 8 августа в километре от 500-го километра автомобильной дороги М-4 «Дон».

В полиции отметили, что мальчик находился на пляже вместе со своим отцом. Малыш погиб еще до прибытия скорой. По факту произошедшего местная полиция проводит проверку. Личность виновника ДТП устанавливается.

По данным Telegram-канала Life Shot, за рулем машины могла находиться двухлетняя девочка. Она находилась в автомобиле без взрослых и могла случайно снять машину с ручника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой автоугонщик умер на месте преступления на Кораблестроителей.

воронеж младенец наезд на ребенка пляж смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Защитники прав животных считают неэтичным варку раков живьем
Скончалась актриса, сыгравшая соседку Жихареву в «Папиных дочках»
Стала известна причина смерти автоугонщика на Кораблестроителей
В Москву вернулись российские олимпийцы: спортсмены сошли с трапа
МакSим сама рассказала, как побывала на «том свете»
Ответные обвинения: в КНР считают, что США скрывали данные о первых случаях ...
«Теплосеть» проведет испытания в Выборгском и Калининском районах
Вас обманули: что нужно проверять в чеках из магазина