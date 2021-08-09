В Воронеже автомобиль насмерть задавил младенца на пляже

В Воронеже автомобиль переехал ребенка на пляже. Фото: скриншот "Нетипичный Воронеж"

В Воронеже автомобиль переехал ребенка на пляже. Фото: скриншот "Нетипичный Воронеж"

В Воронеже иномарка Ford Focus заехала на пляж и сбила 10-месячного ребенка. Младенец скончался на месте происшествия.

Как сообщается на сайте главка МВД по Воронежской области, смертельный инцидент произошел вечером 8 августа в километре от 500-го километра автомобильной дороги М-4 «Дон».

В полиции отметили, что мальчик находился на пляже вместе со своим отцом. Малыш погиб еще до прибытия скорой. По факту произошедшего местная полиция проводит проверку. Личность виновника ДТП устанавливается.

По данным Telegram-канала Life Shot, за рулем машины могла находиться двухлетняя девочка. Она находилась в автомобиле без взрослых и могла случайно снять машину с ручника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой автоугонщик умер на месте преступления на Кораблестроителей.