Молодой автоугонщик умер на месте преступления на Кораблестроителей

Молодой автоугонщик умер на месте преступления на Кораблестроителей
Инцидент произошел у дома №23/1. Фото: google.maps

На Васильевском острове нашли труп молодого человека, который пытался угнать внедорожник. Погибшему около 20 лет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сегодня в 3 часа ночи в полицию обратился петербуржец с улицы Кораблестроителей. Он сообщил, что кто-то пытался проникнуть в его автомобиль Mitsubishi Pajero, припаркованный у дома №23/1. Вору при этом стало плохо.

Прибывшие на место преступления стражи порядка выяснили, что довести дело до конца автоугонщик не смог. Его труп нашли рядом с машиной. На вид ему около 20 лет, невысокого роста, одет в черную спортивную одежду.

Со слов автовладельца, на брелоке от иномарки сработала сигнализация. Он вышел на улицу проверить машину и заметил неизвестного, который что-то делал у капота автомобиля. Подойдя к неизвестному, мужчина слегка ударил его ладонью по ягодицам, после чего молодой человек упал.

Скорая констатировала смерть. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мигрант попал в реанимацию после удара током во дворе в Петербурге.

автоугонщик новости СПб смерть улица кораблестроителей


 

Новости партнеров
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге зафиксировано 1895 новых случаев коронавируса
Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 9 августа 2021 года
В аэропорту Пулково 9 августа задержали восемь рейсов
Жителям Петербурга пообещали настоящее лето в ближайшие дни
Игорь Борисов принял участие в работе Временной комиссии Совета Федерации ...
Три партии присоединились к соглашению «За безопасные выборы»
Петербург столкнулся с дефицитом кадров из-за оттока мигрантов
ЦИК России провела совещание по организации видеонаблюдения на выборах