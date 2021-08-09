Молодой автоугонщик умер на месте преступления на Кораблестроителей

На Васильевском острове нашли труп молодого человека, который пытался угнать внедорожник. Погибшему около 20 лет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сегодня в 3 часа ночи в полицию обратился петербуржец с улицы Кораблестроителей. Он сообщил, что кто-то пытался проникнуть в его автомобиль Mitsubishi Pajero, припаркованный у дома №23/1. Вору при этом стало плохо.

Прибывшие на место преступления стражи порядка выяснили, что довести дело до конца автоугонщик не смог. Его труп нашли рядом с машиной. На вид ему около 20 лет, невысокого роста, одет в черную спортивную одежду.

Со слов автовладельца, на брелоке от иномарки сработала сигнализация. Он вышел на улицу проверить машину и заметил неизвестного, который что-то делал у капота автомобиля. Подойдя к неизвестному, мужчина слегка ударил его ладонью по ягодицам, после чего молодой человек упал.

Скорая констатировала смерть. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мигрант попал в реанимацию после удара током во дворе в Петербурге.