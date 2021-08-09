Мигрант попал в реанимацию после удара током во дворе в Петербурге

Мигрант попал в реанимацию после удара током во дворе в Петербурге
Его ударило током во дворе дома 14 по улице Курчатова. Фото: google.maps

В Выборгском районе скорая помощь доставила в больницу гражданина Таджикистана, которого ударило током.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент произошел накануне в 10 часов утра. Полиция получила информацию о произошедшем из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, куда был госпитализирован потерпевший.

Полицейским удалось выяснить, что в больницу доставили 27-летнего гражданина Таджикистана. Его ударило током во дворе дома 14 по улице Курчатова.

Врачи диагностировали электротравму, ожоги вольтовой дуги степени 60%. У мужчины обожжены голова, туловище и конечности. Пострадавшего поместили в ожоговую реанимацию в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переломанный пешеход попал в больницу после ДТП в Петербурге.

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