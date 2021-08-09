Переломанный пешеход попал в больницу после ДТП в Петербурге

Переломанный пешеход попал в больницу после ДТП в Петербурге
Пешехода сбили на переходе. Фото: google.maps

В Кировском районе в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина, сбитый иномаркой на пешеходном переходе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, авария произошла вечером 7 августа на улице Маршала Говорова, рядом с домом №5/4. Автомобиль Dacia сбил мужчину, переходившего дорогу по «зебре».

Пострадавшего пешехода доставили в больцу в тяжелом состоянии. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом черепа, ребер, костей таза, грудины и правой голени. Его поместили в реанимацию. На вид мужчине около 35 лет, его личность устанавливается.

За рулем сидел 21-летний водитель. В этом году он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Во время аварии он был трезв.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе мужчина попал под колеса иномарки.

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